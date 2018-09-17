Belediye Başkanı Seçen'den Öğretmenlere Çiçekli Kutlama Mesajı

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle şehir merkezinde bulunan Anaokulları, İlkokul, Orta Okul, Lise ve dengi okullarda görev yapan tüm öğretmenlere çiçekli bir mesaj gönderen Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, mesajında , yüksek kaliteli eğitim ve öğretim hizmetlerinin verilmesinin milletimizin açısından hayati bir önem taşıdığına vurgu yaptı.

Seçen mesajında şunları kaydetti; “ İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en kıymetli sermayesidir. Bizleri başarıya ulaştıracak kurum okul, en önemli araç ise eğitimdir. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan sevgili öğrencilerimiz de hepimizin en değerli varlıklarıdır. Onların, sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve değerlendiren, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık kişiler olarak yetişmesi de çok önemlidir. Toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, çağdaş becerilere, bilgi ve özgüvene sahip, araştıran, sorgulayan, problem çözebilen bireyler olarak yetiştirmek ülkemizin geleceği için büyük bir yatırımdır. Yüksek kaliteli eğitim öğretim hizmetleri vermek, milletimiz açısından hayati öneme sahiptir. Bizler de bu asli görevin bilinciyle belediye olarak şimdiye kadar olduğu gibi, eğitime destek vermeye devam edeceğiz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da okullarımızın eksikliklerinin giderilmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının, başta çok kıymetli ve saygıdeğer öğretmenlerimize olmak üzere, geleceğimizin teminatı değerli öğrencilerimize ve çocuklarımızdan hiçbir fedakârlığı esirgemeyen velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”