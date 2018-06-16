Belediye Başkanı Seçen'den Nöbetteki İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü Ekiplerine Bayram Ziyareti

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü’nde nöbet tutan personelin Ramazan Bayramlarını tebrik eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi olarak halkın 7-24 saat aralıksız Nevşehirli vatandaşların hizmetkarlığını yaptıklarını belirtti. Ziyarette Belediye Başkanı Seçen, Ramazan Bayramı’nda da belediye hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirildiğini ifade etti.

Hiçbir zaman Nevşehirlilerin Efendisi olmayacaklarını ancak ve ancak onların hizmetkarı olacaklarını öteden beri ifade ettiklerini vurgulayan Seçen, ailelerinden uzak bir şekilde Ramazan Bayramı’nı geçiren Belediye personelinin de aynı duyarlılık içerisinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.