Belediye Başkanı Seçen: "Camiler, İslâmın Ana Müessesesidir"

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

İslam şehirlerinin ruhunu cami merkezli değerlerin oluştuğuna mesajında dikkat çeken Belediye Başkanı Atilla Seçen, camilerin toplumsal birlik ve bütünleşmesinin de sağlanan yerler olduğuna vurgu yaptı. Seçen mesajında şunları kaydetti: “ İslam şehirlerinin ruhunu cami merkezli değerler oluşturmaktadır. Tarih boyunca Müslümanlar, evinden önce mescidini inşa ederken, yaptığı sadece fiziki bir mekan değil, tevhid, kulluk, kardeşlik gibi değerler üzerinde yükselen bir hayatın ve medeniyetin de inşasını sağlamıştır. Camiler, sadece inananların topluca ibadet yaptığı yerler değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve bütünleşmemizi sağlayan, kalplerimizi birleştiren, sanat ve estetik alanında ulaştığımız seviyeyi sergileyen mimari şaheserlerdir.”

Müslümanların mabedi olan cami ve mescitler İslam’ın Ana müessesesi olduğuna da vurgu yapan mesajında daha sonra şunları dile getirdi Camiler, dil, renk, ırk ve kültür farkı gözetilmeksizin bütün mü’minleri tevhid inancı etrafında toplayan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlayan, kutsal mekânlarımızdır. Camilerimizin kapısı herkese açıktır. Kadın-erkek, çocuk, genç-ihtiyar, zengin-fakir, amir-memur bütün insanların buralarda Allah’a ibadet ederek huzur bulurlar. Camiler, ibadet yerleri olmakla beraber aynı zamanda, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan yuvalarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaazu nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğretilir, kalplere Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir. Kısacası camilerimiz, önce ibadethane, sonra eğitim, kültür ve sosyal faaliyet merkezleri, birlik ve beraberliğimizin teminatı olan kutsal mekânlar ve toplumsal hayatımızın en temel müesseseleridir. Bu itibarla ; Camiler haftası ve yapılacak faaliyetlerin milletimiz ve ülkemizin huzur ve barışına birlik ve kardeşliğine katkı sağlamasını ,bu vesileyle bu yıl 01-07 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ilimize, ülkemize ve İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini temenni ederim. Ayrıca değerli din görevlilerimizin fedakârane hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, haftanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”