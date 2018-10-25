Belediye Başkanı Seçen, Antalya’da Yörex Fuarına Katıldı

72 şehirden 252 kurum,135 Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası,19 Kalkınma Ajansı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 500 ü aşkın katılımcı ile 28 Ekim 2018 tarihine kadar kapılarını açık tutacak YÖREX’e, Nevşehir’de birbirinden lezzetli tarım ürünleri ile katıldı.

Valisi Münir Karaloğlu,Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ında YÖREX’te ,ziyaretçiler Nevşehir bölgesindeki tarım ürünlerinin tanıtıldığı standa büyük ilgi gösterdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu,Nevşehir standını ziyaret ederek, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, , Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ile bir süre görüştü.