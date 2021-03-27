Belediye Başkanı Savran’dan kandil mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, ramazan ayının habercisi olan mübarek gecelerden Berat Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Savran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şaban ayının içerisinde yer alan, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan Ayının habercisi, bağışlanma gecesi Berat Kandili’ni idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Berat gecesi Peygamber Efendimizin ifadesi ile af, mağfiret ve aydınlanma gecesidir. Yaratan’ın affına sığınarak bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de iyi bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Nevşehirli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Berat Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”