Belediye Başkanı Savran ve Eşi Nejla Savran’dan Anneler Günü Ziyaretleri

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsn (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan annelere güzel bir sürpriz hazırlandı.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla mahallelerde tespit edilen ve evlatları yurt dışında bulunan en yaşlı annelere Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran tarafından çat kapı ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde Başkan Savran, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri verdiği merhametin ve şefkatin timsali annelerin günlerini kutladı.

“Bizleri dünyaya getiren annelerimiz için ne yapsak azdır. Onları sadece Anneler Günü'nde değil hayatımızın her anında mutlu etmeli, dualarını her daim almalıyız." diyen Savran, eşi ile birlikte annelerle sohbet ederek yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Savran, Emek Mahallesi’nde ziyaret ettiği 80 yaşındaki Misligül Eskici’ye ise bir sürpriz yaparak eşini 8 yıl önce kaybeden ve çocukları yurtdışında yaşayan yaşlı kadının oğlu Yaşar Eskici’yi cep telefonundan görüntülü olarak aradı.

Duygusal anların yaşandığı görüşmede Başkan Savran, İsviçre’de bulunan ve pandemi dolayısıyla Türkiye’ye gelemeyen Yaşar Eskici’ye, “Sen Hiç merak etme. Senin annen de tüm annelerimizde bizlere emanet. Sen binlerce kilometre uzakta olsan da onun burada birçok evladı var, biz varız. Belediyemiz her zaman onların emrinde” dedi.

Yaşar Eskici ise Savran’a teşekkür ederek ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Belediye Başkanı Savran ve eşinin kendisine yaptığı sürpriz ziyaretten dolayı teşekkür eden yaşlı kadın ise; “Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Böyle bir günde bana dünyaları verdiniz” diye konuştu.