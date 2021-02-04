Belediye Başkanı Savran, Vali Becel’i ziyaret etti

Nevşehir Belediyesi Meclis toplantısının ardından Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Savran, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran beraberinde AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve AK Parti Adana milletvekili Ahmet Zenbilci ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı tebrik ederken çalışmalarında başarılar diledi.