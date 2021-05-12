Belediye Başkanı Savran, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bayramların dinî ve millî duyguların perçinlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı günler olduğunu belirterek 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını uğurlamanın hüznünü, bayrama ulaşmanın ise sevinç ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.
Tüm Nevşehirlilerden aileleri ile birlikte sağlık içerisinde nice uzun bayramlar geçirebilmeleri için bu bayram konulan kurallara uyulmasını isteyen Savran, mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;
“Rabbim, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayına tekrar kavuşmayı bizlere nasip etsin inşallah. Bu vesileyle şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm dünyayı kuşatmasını, barış, sağlık, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.”