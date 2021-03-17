Belediye Başkanı Savran, Emniyet Müdürü Artunay ve JAKEM Komutanı Altın’ı ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve JAKEM Komutanı Jan. Albay Ercan Altın’a iade-i ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ilk olarak İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Savran, ziyarette her kurum ile işbirliğine ciddi bir önem verdiklerini belirterek, görevlerinde üstün gayret ve fedakarlık gösteren tüm polis teşkilatına başarılar diledi. Savran daha sonra Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterine düşüncelerini aktardı. Belediye Başkanı Savran’ın bir sonraki durağı ise Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) oldu. Burada JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından karşılanan Savran, JAKEM Müzesi’ni gezerek müze hakkında bilgi aldı.

Savran, JAKEM Komutanı Altın’a görevinde başarılar dilerken Altın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.