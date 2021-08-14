Belediye Başkanı Savran, AK Parti'nin 20. Yılını Kutladı

Başkan Savran, mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'nin, ilk günkü gibi hizmet aşkıyla milletinin her zaman yanında yer aldığını belirtti.

14 Ağustos 2001 tarihinin Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu Ak Parti’nin doğum günü olarak geçtiğini ve o günden sonra Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ifade eden Savran, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Adalet ve Kalkınma Partisi, 19 yıllık iktidarlık sürecinde Türkiye siyasetine damga vurduğu gibi dünya siyasetine de yön vermiştir. Millete hizmet yolunda geçen 20 yılda insanımızın hayallerini gerçekleştirmiş, onlara hep yeni ufuklar açmıştır. Partimiz, tarihi başarılarla dolu geçmişinden güç alarak, her yıl daha da büyüyen projeleriyle, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları ile Türkiye’mizin geleceğini de aydınlatmaya, güzelleştirmeye, ülkemizi hep daha iyi yerlere taşımaya ilk günkü aşkla taliptir. Milletin desteği, ümmetin duasını, insanlığın sevgisiyle de hayallerimizi gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. 2000 yılında Sayın Genel Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan, “Benim önemsediğim tek bir şey var. O da milletimin gönlünde yer edinebilmek.” demişti. Milletimizin gönlündeki sevgi yıldan yıla katbekat arttı, partimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 19 yıldır iktidarda. Millete hizmetkâr olmak, halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görmek, el ele yürümek, birlikte bir sofraya bağdaş kurup oturup, birlikte bir ağacın serinliğinde soluklanmak, birlikte gülüp birlikte üzülmek, hemhâl olmak bizim yolumuz. “Hâlden anlar isen haldaş olalım.” diyor ya Karacaoğlan, işte bizim yolumuz hâldaş olmanın yolu. Tekrardan bu kutlu yolculuğun bir neferi olduğum için onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Kurucu Lider’imiz, Genel Başkan’ımız, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlu davasının bir neferi olduğum için Allah’a sonsuz hamdediyorum. İnanmış bir liderin izinde, kuruluşundan bugüne kadar bu davaya hizmet etmiş tüm kardeşlerime gönülden muhabbetlerimi sunuyorum. Edebî âleme göç eylemiş kardeşlerime de Allah’tan rahmet diliyorum”