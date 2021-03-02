Belediye Başkanı Savran 350 Evler Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 350 Evler Mahallesi’ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle mahalle gezerek vatandaşlar ve muhtarların sorunlarını dinliyor.

Yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Savran, mahallelerin eksikliklerini ise yerinde tespit ediyor. Mahalle gezilerini sürdüren Savran, son olarak 350 Evler Mahallesi’ne gitti.

Mahalle sakinlerine Nevşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veren Savran, vatandaşların ve esnafların sorunlarını, önerilerini ve isteklerini dinledi.

Savran gezisi sırasında karşılaştığı çocuklara da Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyelerden dağıttı.

Mahallelerin eksiklikleri hakkında muhtarlardan bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunan Başkan Savran, mahallelerin sorunları yerinde dinlenip, hızla çözüme kavuşturmak için bu ziyaretleri sürdüreceğini kaydetti.

Savran, “Bu incelemelerimizde hem muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve esnaflarla bir araya geliyor hem de teknik ekibimizle beraber sahada incelemelerde bulunuyoruz. Mahalleleri ziyaretimizde, vatandaşlarımız taleplerini bize aktarıyor. Biz de hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa, orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Halkımızın gönlüne girerek, çalışmalarımızla onların yaşam kalitelerini yükselterek ve hayır dualarını alarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Savran’a 350 Evler Mahallesi’ndeki incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Ersin Erol, Fen İşleri Müdürü Hüseyin Atılgan, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Can Aksoy ve Mahalle Muhtarı Salim Başbuğ eşlik etti.