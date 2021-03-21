Belediye Başkanı Savran 101 yaşındaki Taibe nineyi ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Güzelyurt Mahallesi’nde yaşayan 101 yaşındaki Taibe Yolveren ve 76 yaşındaki Mukadder Dede’yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte ‘Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla Güzelyurt Mahallesi’nde oğlu Şifa Yolveren’in evinde yaşayan 101 yaşındaki Taibe Yolveren ve 76 yaşındaki Mukadder Dede’yi ziyaret etti.

Konuk olduğu evde yaşlılara Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri takdim eden Başkan Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte yaşlılardan dua istedi.

Torununun torununu gören ve 65 yaşında okuma yazmayı öğrenen 101 yaşındaki Taibe Yolveren ile bir süre sohbet eden Başkan Savran, asırlık bir çınarı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

“Allah bu büyüklerimizin sayısını hep artırsın, başımızdan hiç eksik etmesin” diyen Savran, Nevşehir Belediyesi olarak yaşlılar için bugüne kadar hiçbir zorluktan kaçmadan yaptıkları çalışmaların, bundan sonra da artarak süreceğini belirtti.

Savran, “Bugün büyüklerimizi hem ziyaret edelim hem de güzel dualarını alalım dedik. Ülkemiz, şehrimiz ve güzel hizmetler yapabilmek için kendimize dua istedik. Çünkü onların duaları bize güç veriyor. Allah onlara sağlıklı ve uzun ömür versin. Onlar mutlu olduğunda bizde mutluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası’nı kutluyorum. Onların sadece bu hafta değil daima baş tacımız olduğunu özellikle vurgulayarak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, ellerinden öpüyorum” dedi.