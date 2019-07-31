Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ziyaretler devam ediyor

İlk olarak başkanlık makamında Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Derneği (STAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dursun ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini konuk Başkan Arı, dernek yöneticileri ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette Arı’yı yeni görevinden dolayı tebrik ederek Nevşehir için hayırlı çalışmalar yapması dileğinde bulunan STAD Başkanı Dursun, derneklerinin yürüttüğü faaliyetler hakkında Arı’ya bilgiler verdi. STAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dursun ayrıca Arı’ya ziyaretin anısına derneğin bir plaketini takdim etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek STAD yöneticilerine teşekkür eden Başkan Arı, Nevşehir’de hayata geçirmeyi planladıkları çeşitli projelere ilişkin dernek yöneticileri ile sohbet etti.

Başkan Arı’nın konukları arasında Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ve kurumun Nevşehir İl Müdürü Adem Yalçın’da vardı. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, ziyarette müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Misafirlerine teşekkür eden Başkan Arı, her geçen gün büyüyen ve gelişen Nevşehir’de her zaman kurum ve kuruluşlar, dernek ve oda, mesleki kuruluşları ile dayanışma ve birlik içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Yoğun bir mesai geçiren belediye başkanı Rasim Arı, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ile de bir araya geldi.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, İl Genel Meclis Üyeleri Turan Balak ve Mustafa Yalap, AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Erkan Çitçi, Kadın Kolları Başkanı Sultan Güçlü ve AK Partili ilçe teşkilatı yöneticileri ile başkanlık makamında bir süre görüşen Arı Nevşehir ve Gülşehir Belediyelerinin çeşitli projelerine ilişkin istişarelerde bulundu. Heyetin ziyaretin sonunda birlikte fotoğraf çektirdi.