Belediye Başkanı Rasim Arı’ya tebrik ziyaretleri sürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya, seçimlerin ardından kendisine yönelik tebrik ziyaretleri makamında kabul etmeyi sürdürüyor.

Göreve başladığı ilk günden itibaren şehirdeki 7’den 70’e kadar her yaş grubundan hemşehrilerine kapılarını açarak makamında ağırlayan Başkan Arı, bugün de vatandaşların hayırlı olsun tebriklerini kabul etti. Aileleriyle birlikte kendini ziyaret eden çocuklara da karşı sevgisini ortaya koyan Belediye Başkanı Rasim Arı, onlara hediyeler vererek gönüllerini kazanıyor.

Ziyarete gelen hemşehrileri ile ayrı ayrı ilgilenerek istek ve dileklerini dinleyen Arı, yaşanılan sorunların çözümüne de katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı: “ Şahsıma hemşehrilerimin gösterdiği yakın ilgi ve alaka, bu şehre daha fazla hizmet etmemiz gerektiği konusunda bizi adeta kamçılıyor. Şehrimizi kalkındıracak ve gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerle daha da ileri düzeylere taşıyacağımıza inanıyorum. Hemşehrilerimizle sürekli bir uyum içerisinde olacağız. Onlardan gelecek her bir önerinin bizim çalışma yöntemlerimizi belirleyeceğinin de ayrıca bilinmesini istiyorum. Halkımızla sürekli şekilde işbirliği ve koordinasyonu kesinlikle elden bırakmayacağız. Bu dönemde hemşehrilerimizle, sivil toplum teşkilatımızın yöneticileri ile el ele vererek Nevşehir’de, hayallerimizi gerçeğe dönüştürücü çok güzel hizmetlere imzamızı atacağız.” dedi.

İl Genel Meclis üyelerinden hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir İl Genel Meclisi üyeleri de, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç başkanlığında Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Yarım Sevenler Derneği yöneticilerinden hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir Yardımseverler Derneği Başkanı Fatma Bay ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek, görevinde üstün başarılar temennisini iletti.

Yazar Sinan Yağmur, Başkan Arı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Nevşehir Belediyesi’nin de destekleri ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü düzenlenecek ‘Sinan Yağmur ile Gönül Sohbetleri’ etkinliğine katılmak üzere Nevşehir’de bulunan yazar Sinan Yağmur’ da, Başkan Arı’yı makamında ziyaret etti ve belediye başkanlığı görevinde başarı temennisini iletti.

İHA Bölge Müdürü Atakan’dan Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Arı, İHA Bölge Müdürü Cem Atakan’ı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Ziyarette Arı’yı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Atakan, ajansın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Arı’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Atakan’a teşekkür etti.