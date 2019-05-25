Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gece mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gece yarısı Lale Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Meteris Meydanında incelemelerde bulundu. Açık işyerlerini ziyaret eden Arı, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.
Belediye Başkanı Rasim Arı, gece yarısı Nevşehir Belediyesi’ndeki yoğun mesaisinin ardından Lale Caddesi, Ziraat Bankası Kavşağı, Meteris Meydanı ve Mustafa Parmaksız Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birlikte yaya olarak Nevşehir sokaklarında gezen Arı, ilk olarak sıcak asfalt serimi tamamlanan ve yaya kaldırımı çalışması süren Doyuran Kavşağı ile Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki yolu inceledi. Buradaki çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Arı, daha sonra Meteris Meydanına geçti.
“Meteris meydanı modern bir görünüme kavuşuyor”
Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hem vatandaşların hem de vatandaşların mağdur olmaması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Arı; ”Halkımızın mutlu olmayacağı hiçbir işi yapmayacağız. Çalışmalar tamamlandığında şehir içi yollarımız, kaldırımlarımız ve duraklarımız buradaki esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışır bir hale gelecek. Bu şehrin insanları her şeyin en iyisini hak ediyor ve bizde bunu gerçekleştirmek için yorulmadan çalışacağız" diye konuştu.
“Engelli vatandaşın Kürşat ile tanışma arzusunu yerine getirdi”
İncelemeleri sırasında açık işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Arı, esnafların çalışmalara ilişkin görüş ve taleplerini dinledi. Esnafların çeşitli konulardaki taleplerinin de kısa sürede yerine getirilmesi talimatını veren Arı, belediye hizmetlerinde vatandaşların görüşünün kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Meteris Meydanındaki esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştığı Doğan Sataşmaz isimli engelli bir vatandaşın Sanatçı Kürşat ile tanışmayı çok istediğini söylemesi üzerine ise Belediye Başkanı Arı, telefonu ile Kürşat’ı görüntülü olarak aradı. Doğan Sataşmaz ile Kürşat’ı tanıştıran ve Sataşmaz’ı, Kürşat’ın Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerinde vereceği konsere davet eden Arı, daha sonra aileleriyle birlikte Meteris Meydanın da bulunan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.