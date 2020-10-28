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Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılını milli birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Nevşehir 28.10.2020, 18:56
Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
“Cumhuriyetimiz, yüce milletimize sunulmuş en büyük armağandır, yegâne bir emanettir” diyen Başkan Arı şöyle devam etti:
“Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek ve gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin görevidir. Cumhuriyet’imizin ilanının 97’inci yılında Türkiye’mizin bağımsızlığı, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütün hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, daha nice bayramlara huzur, mutluluk ve sağlıkla ulaşmamızı diliyorum.”