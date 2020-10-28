Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 29 Ekim 1923'te kurulan ve her geçen gün sürekli ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal yürüyüşünün sonsuza dek devam edeceğini kaydeden Arı,” Büyük fedakârlıklarla ve kahramanlıklarla verilen milli mücadelenin ardından Cumhuriyet, tüm imkânsızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseridir. Milletimiz hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya 97 yıl önce ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin teminatı nesillerimiz ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak ve milli iradesiyle bu topraklardaki sedasını daima duyuracaktır.” dedi.

“Cumhuriyetimiz, yüce milletimize sunulmuş en büyük armağandır, yegâne bir emanettir” diyen Başkan Arı şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek ve gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin görevidir. Cumhuriyet’imizin ilanının 97’inci yılında Türkiye’mizin bağımsızlığı, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütün hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, daha nice bayramlara huzur, mutluluk ve sağlıkla ulaşmamızı diliyorum.”