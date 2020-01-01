Belediye Başkanı Rasim Arı’dan yılbaşı ziyaretleri
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Yılı Çalişarak Karşılayan Polisler, İtfaiyeciler Ve Sağlık Personeliyle Bir Araya Geldi, Acil Servisteki Hastalara Şifalar Diledi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni yılı çalışarak karşılayan polisler, itfaiyeciler ve sağlık personeliyle bir araya geldi, acil servisteki hastalara şifalar diledi.
Arı daha sonra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına geçerek burada nöbet tutan itfaiye personeli ile bir araya geldi. İtfaiye erleri ile bir süre sohbet eden Arı, “Sizler kentin huzuru ve güvenliği, can ve mal emniyeti için özveri ile görev yapıyorsunuz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu. İtfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Arı son olarak Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Karakolu’nu ziyaret etti. Burada çalışanların yeni yılını kutlayan ve çalışmalarında başarılar dileyen Arı, 2020 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi.
Belediye Başkanı Arı’ya, ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir’de eşlik etti.
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