Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Öğrencilere Tatil Mesajı

Başkan Arı, mesajında karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti. 2018-2019 eğitim-öğretim yılını aldıkları karnelerle tamamlayan öğrencilerin, uzun bir eğitim maratonunun ardından tatili hak ettiklerini belirten Arı: “Karnelerinizdeki notlarınız ne olursa olsun; umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum. Sizlerden güzel bir tatil dönemi geçirmenizi ve yeni eğitim-öğretim yılına enerji ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı bekliyoruz. Tatilinizi dinlenerek, kitap okuyarak, eğlenerek, spor yaparak ve ilgi alanlarınıza göre araştırmalar yaparak, değerlendirmenizi istiyoruz.” dedi.

Mesajında Nevşehir Belediyesi olarak öğrencilerin

yaz tatilini en güzel şekilde geçirmenizi sağlamak amacıyla da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Arı, tüm öğrencileri Nevşehir Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 11 farklı branşta açtıkları Yaz Spor Okullarına davet etti.