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Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Necdet Ersan’ın kabrine ziyaret
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Eski Belediye Başkanlarından Nejdet Ersan’ın Kabrini Ziyaret Etti.
Nevşehir 25.12.2019, 17:33
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan’ın kabrini ziyaret etti.
Burada okunan Kuran-ı Kerim’in ardından dua eden Arı, ziyaretle ilgili olarak, “Şehrimizde taş üstüne taş koymuş olan tüm büyüklerimizden Allah razı olsun. Eski belediye başkanlarımızdan Nejdet Ersan’ı vefatının 29. Sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.” dedi.
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