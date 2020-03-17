Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Esnaflara Ödeme Müjdesi

Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirisü salgını tehdidi nedeniyle işlerinde belli oranda azalma olan esnaflara destek olmak istediklerini ve bu amaçla belediye olarak bir dizi tedbir aldıklarını belirtti. Bu amaçla, Nevşehir Belediyesi’nden vadesi gelmiş alacağı bulunan esnaflara 17 Mart 2020 Salı günü 1 Milyon lira tutarında ödeme yapılacağını duyuran Arı, bu ödemelerin herkese eşit miktarda gerçekleştirileceğini vurguladı.

Sosyal medya aracılığıyla esnaflara seslenen Arı, “Sizin canınız sağolsun. Geçirdiğimiz sürecin maddi sarsıntısı en aza indirmek maksadıyla yarından itibaren borcu oranında olmak kaydıyla belediyemizden alacağı olan tüm esnaf kardeşlerime toplamda 1 milyon lira ödeme yapacağız.” dedi.

Daha önce de Nevşehir Belediyesi’nin yapacağı mal ve hizmet alımlarında Nevşehirli esnaflara öncelik tanıyacağını açıklayarak belediye bünyesinde ‘Esnaf Birimi’ kuran Başkan Arı, "Göreve geldikten hemen sonra arkadaşlarıma gerekli talimatları verdim. 'Eğer bu belediyeye bir cıvata alınacaksa ilk önce bu şehrin esnafından alacaksınız. Bu şehrin esnafından temin edemediğiniz bir şey varsa gidip başka şehirlerden alacaksınız.' dedim. Buradan temin edebileceğimiz bir malzemeyi bir başka bir ilden aldırmam. Herkes kendi iline sahip çıkıyorsa bende bu şehrin esnafına sahip çıkmak zorundayım. Ayrıca belediyemizin herhangi bir aracı bozulduysa bunu neden başka bir ilde yaptırayım? Onu da bu şehirde yaptıracağız. A, B, C kişilerine farklı tutarlarda borcumuz var diyelim. Borcumuzu hepsine eşit miktarda ödeyeceğiz. A kişisine borcumuzun yüzde kaçını ödüyorsanız B kişisine de, C kişisine de aynı oranda ödeyeceksiniz." açıklamasında bulunmuştu.