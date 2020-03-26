Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıttı
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVID-19)) SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA VATANDAŞLARA, MASKE İLE KOLONYA DAĞITTI.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Nar Caddesi’ndeki esnaflara ve vatandaşlara 2 bin adet koruyucu maske, eldiven ve kolonya dağıttı.
Vatandaşla sohbet ederek sosyal mesafeyi korumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oluşturdukları atölyede maske üretimine başladıklarını, ihtiyaç duyulan yerlerde ücretsiz dağıtımının yapılacağını belirtti.
Kendilerine verilen kolonya, eldiven ve maskelerden dolayı Başkan Arı’ya teşekkür eden vatandaşlar da korona virüs önlemlerine uygun davranmaya gayret ettiklerini kaydetti.