Belediye Başkanı Rasim Arı, Uluslararası Arenada Nevşehir ve Kapadokya’yı Anlatmaya Devam Ediyor

UCLG’nin Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı olan (UCLG-MEWA)’da Sayman Yönetim Kurulu Üyesi de olan Başkan Arı, dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda belediye başkanının katıldığı toplantı da dünyanın örnek kentlerinden biri haline getirmeyi planladığı Nevşehir için hedeflerini anlattı.

UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongre Güney Afrika’nın Durban kentinde gerçekleştiriliyor. 15 Kasım 2019 tarihine kadar sürecek olan kongreye dünya genelinde 3 bin 500’ü aşkın yerel ve bölgesel yönetim liderleri katılıyor. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen UCLG Kongresi’nde, hem teşkilatın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelen yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemi tartışılacak.

Dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’da Sayman Yönetim Kurulu Üyesi görevinin yanında Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eşit Başkanlığı görevlerini yürüten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı toplantıya beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Esat Özaltın ile birlikte katıldı.

‘MARKA ŞEHİR NEVŞEHİR İÇİN PROJELERİNİ ANLATTI’

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen birçok belediye başkanı ile görüşerek hem burada Türkiye’yi ve Nevşehir’i temsil eden hem de çeşitli konularda başkanlar ve yerel yönetim liderleri ile istişare etme fırsatı yakalayan Başkan Arı, toplantının açılışında da bir konuşma yaptı.

Sözlerine; “Dünya üzerinde bu kadar adaletsizliğin hukuksuzluğun var olduğu bir ortamda hukuku, adaleti ve evrensel vicdanı dimdik durarak ifade eden bir ülkenin vatandaşı ve o ülkenin bir şehrinin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum” diyerek başlayan Başkan Arı, toplantıya katılanlara Nevşehir hakkında bilgiler verdi.

Tarihsel süreçte, birçok uygarlığın yaşadığı ender şehirlerden bir tanesi olan Nevşehir’in bir dünya harikası ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir olduğunu belirten Arı, yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri, kiliseleri, manastırları, Osmanlı ve Selçuklu evleriyle de dünyanın en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Arı; “Çevresiyle uyumlu bir turizm kenti ve marka şehir olma yolunda, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, şehrimizin yaşam kalitesini artırmak, saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlamak adına; ‘Yerel hizmetleri adaletli, nitelikli, değer üretmeye yönelik, verimli, eşitlikçi ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak’ misyonu ve ‘Bölgemizin kaynaklarını yine bölgemiz insanlarına sunan, örnek bir sporcu, kadın ve genç dostu, hizmet-hürmet odaklı marka ve model bir belediye olmak’ vizyonu ile şehrimizde pek çok yatırım çalışmasını hızla başlattık. Bölgemizin turizm sektöründeki payını büyütmeyi, ilimizi bu bölge içindeki turizm hareketinin merkezi konumuna getirmeyi, var olandan daha çok inovatif turizm yatırımları ile bölgede faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızın faaliyet alan ve gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. Nevşehir, 110.000 nüfusuyla küçük bir şehir. Ancak, Kapadokya yılda 3,5 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. Yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki yıllarda 5 milyon turisti bölgeye çekmeyi planlıyoruz.” dedi.

‘TURİZM VE TARIM ÖNCELİĞİMİZ OLACAK’

Bunun için ilk hedeflerinin Nevşehir Kalesi etrafında ortaya çıkarılan yeraltı yerleşkesini turizme kazandırmak ve bölge içinde bulunan Meryem Ana kilisesini ziyarete açmak olduğunu kaydeden Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Nihai hedefimiz ise, bölge etrafında oluşturacağımız kapalı çarşı, hediyelik eşya stantları, mostar köprüsü sosyal tesisleri alanı ve göleti, butik oteller ve cafe-restaurantlar zinciri ile bölgeyi turizmde cazibe merkezi haline getirmek. Bu noktada ilk olarak, turistlerin üstü açık otobüslerle şehir turu yapmalarına olanak sağlayan ‘Big Bus’, Nevşehir'de hizmete girdi. Güzergahında 12 durağı bulunan otobüslerin hareket merkezi şuan Nevşehir'de. Dünyanın sayılı şehirlerinde gerçekleşen bu tur, şehir merkezine yerli ve yabancı turistlerin çekilmesine ciddi katkılar sağlayacak. Diğer önceliğimiz ise, bölge tarımını harekete geçirmek, tarıma uygun ancak üretim yapılmayan alanları tarımsal üretime kazandırmak amacıyla, katma değeri yüksek, bölge iklim ve toprak yapısı ile bölge insanının kültürüne uygun yeni ürünler üretmek, söz konusu ürünlerin toptan satışını sağlamak ve bölge ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlamaktır. Şehirde istihdamı artırmaya yönelik diğer projemiz ise buklet ürünleri üretim fabrikası. Bu fabrikada, Nevşehir merkezde ikamet eden uzun süre işsiz olan 178 kadına, nitelikli mesleki eğitim, pazarlama eğitimi ve danışmanlık hizmeti vererek, girişimcilik kapasitelerini artırmak ve istihdamda yer alabilmelerine öncülük etmeyi amaçlıyoruz.”

‘SPOR TURİZMİ İÇİN ADIMLAR ATILDI’

Göreve geldiği günden itibaren hizmet ve hürmet odaklı, şeffaf ve hesap verebilir olarak, hemşeri memnuniyetine öncelik vererek, belediyenin kapısını tüm Nevşehir halkına sonuna kadar açtığını ifade eden Başkan Arı, belediyede halk günü uygulamasını başlattığını kaydetti. Bu uygulama ile her hafta vatandaşlarla bir araya geldiğinden bahseden Arı; “ ‘Gelin şehrimizi birlikte yönetelim’ sloganıyla, anket çalışmalarıyla ve sosyal medya aracılığıyla, onların görüşlerini alıyoruz. Halkın yönetime katıldığı bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlerleyen süreçte Nevşehir’de hayata geçireceğimiz yatırım projeleri, sosyal ve kültürel projelerle, hemşerilerimize daha yaşanabilir, daha temiz, daha estetik bir şehirde yaşama imkanı sunacağız. Spor turizmini geliştirmek ve şehri sporun merkezi haline getirmek, bir başka önceliğimiz arasında. Bunun için ilerleyen zamanda 8 tane antrenman sahası ve 1 tane maç sahası bulunan Futbol Kamp Eğitim Merkezi kuracağız. Nevşehir oksijen açısından futbol kamp eğitim merkezinin kurulması için en önemli şehirlerden birisi. Türkiye’nin ve Dünyanın en gözde takımlarının burada kamp yapmasına imkan sunacağız. Dolayısıyla turizmin tanıtımına, ekonomiye ve istihdama katkı sağlarken, gençlerimizin spora yönlenmesine aracı olacağız. Yine spor turizmi için tenis akademisi de gerçekleştireceğimiz projeler arasında. Uluslararası tenis turnuvalarını şehrimizde yapmayı planlıyoruz. Ayrıca, Elit Sporcu Merkezi kurarak, yetenekli gençlerimiz arasından elit sporcu yetiştireceğiz. Bunun yanında Dünya Motocross şampiyonasına da Nevşehir ev sahipliği yapacak. Aracı şehir olarak Nevşehir’de gerçekleştireceğimiz yatırım ve projelerle, ekonomi ve istihdam olanaklarını artırarak, vatandaşlarımızın büyükşehirlerdeki plansız kentleşmeye yönelmelerinin önüne geçecek ve bu sayede kendi memleketimizde iyi olanaklarda yaşayabileceklerini ortaya koyacağız.” diye konuştu.

Kongre katılan tüm Belediye Başkanlarına ve yerel yönetim liderlerine teşekkür eden Başkan Arı,“ Hem UCLG hem UCLG-MEWA hem de uluslararası organizasyonların ciddiyeti katılımcıların veya buralara üye olan belediye başkanlarının bu işi ciddiye alması ile olur. Buraya gelmeden, uzaktan söylemekle olmuyor. Kaynaşmamızı ve ilişkilerimizi arttırabilmemiz için bizim bir araya gelmemiz lazım. Bu organizasyonda bu 4’üncü toplantımız ve maalesef bazı arkadaşlarımızı hiç birinde göremedik.” dedi.