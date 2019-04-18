Belediye Başkanı Rasim Arı, Turizm Haftası kutlamalarına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl 43.sı organize edilen Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Nevşehir’in Göreme beldesinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Anadolu Kültürel Girişimcilik tarafından Göreme Açık Hava Müzesi’nde düzenlenen konser ve söyleşi programında, dünyaca ünlü Micro Art sanatçısı Hasan Kale’nin, Çıplak göz ile ‘ Kibrit Çöpü, Çekirdek Kabuğu, Timsal Dişi, İğne Deliği’ gibi objelere harika ayrıntılarla dolu minyatür tablolar yapan ünlü sanatçının Microart gösterisi ilgiyle izlendi.

Programda Göreme Açık Hava Müzesi’ndeki yerli ve yabancı turistler için Ud ve Kanun dinletisi sunuldu.

Etkinliğe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz ve yerli ve yabancı turistler katıldı.

Başkan Rasim Arı, burada gerçekleştirilen etkinliğin ardından AKG grubunca Göreme Açık Hava Müzesi içinde işletilen el sanatları mağazasını AKG İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz ile birlikte gezdi. Arı, satışa sunulan el sanatları ürünlerine ilişkin bilgiler aldı.

NEVŞEHİR KALE ETRAFINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı , AKG İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz’a dünyanın en büyük yeraltı yerleşiminin bulunduğu bölgeyi gezdirdi.

Burada sürdürülen çalışmalara ilişkin olarak da Korkmaz’a bilgiler aktaran Başkan Arı, bölgenin turizme kazandırılmasıyla birlikte Nevşehir’in bu alanda önemli bir kazanım elde edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, daha sonra restorasyon çalışmaları Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen aynı bölgedeki Bey Konağı’nda da AKF İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz ile birlikte gezerek, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.