Belediye Başkanı Rasim Arı, Sultanahmet’te taksicilerin misafiri oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Sultanahmet’te taksici esnaflarıyla bir araya geldi. Arı, taksicilerden Binali Yıldırım için destek istedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek vermek üzere İstanbul’da seçim çalışmalarına katıldı.

Öğle namazını Sultanahmet Camii’nde kılan Başkan Arı, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Sultanahmet Meydanı’nda karşılaştığı Nevşehirlilerin ilgisiyle karşılaşan Arı, burada Sultanahmet Taksi Durağında taksici esnafların misafiri oldu.

Esnaflarla İstanbul seçimlerinin yanı sıra Nevşehir ve Kapadokya turizmi konusunda sohbet eden Arı, esnaflardan Binali Yıldırım için destek istedi. Arı: “Dünyanın her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da taksiciler yaşadıkları kentlerin gözü kulağı. Adeta hepsi birer kent sosyoloğu. Dolayısıyla bu güzel kenti en güzel tanıyan kişilerden biri de taksici dostlarımız. Her gelişimizde bizleri bağırlarına basan bu dostlarımızı ziyaret etmeden olmazdı. Bu kadim şehri her gün baştan sona direksiyon başında gezen taksiciler, bu şehre AK Parti iktidarlarının kattığı hizmetleri en güzel gözlemleyenlerden biri aslında. Dolayısıyla İstanbul’un aydınlık yarınlara kavuşması, mega projelerin hayata geçirilmesi için bu şehrin AK Parti’ye, Binali Yıldırım’a ihtiyacı var. “ diye konuştu.