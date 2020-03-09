Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki 50 Kadının Hayalini Gerçekleştirecek

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen proje ile Nevşehir’de yaşayan 50 kadının hayalinin gerçekleştirilmesi için, kadınların hayallerini yazarak belediyeye iletmeleri amacıyla geçtiğimiz günlerde şehirdeki AVM’lere hayal kutuları yerleştirdi.

Yaklaşık bir hafta boyunca kentteki AVM’lerde bulunan hayal kutularına Nevşehirli binlerce kadın hayallerini yazarak attı.

Kadınlardan gelen gerçekleştirilebilir talepleri gruplandıran belediye görevlileri, yapılan kura ile birlikte 50 talihli kadını belirledi.

Kurada ismi çıkan talihli kadınlar Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa görevlilerince iletişime geçilerek bilgilendirilirken, ilk 8 talihlinin hayali bugün gerçeğe dönüştü.

Hayal kutularına balona binmek istediklerini yazan 8 şanslı kadın bu sabah sıcak hava balon turuna katılarak Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden izleme şansı yakalarken, diğer şanslı kadınların hayalleri ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.