Belediye Başkanı Rasim Arı, gençlerle sahur yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sahurda gençlerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Nevşehir’deki gençlere birlikte sahur yapma teklifinde bulundu. Yaptığı paylaşımın altına yorumda bulunan 10 genç ile belediyede sahur yapacağını belirten Arı’nın bu teklifine gençler yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımının altına yorum yapan gençler arasında çekilen kura ile şanslı 10 genç Nevşehir Belediyesi’ne davet edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde belediyeye gelen gençler Başkan Arı ile birlikte sahur yaptı.

Sahur öncesinde gençlerle bir süre sohbet eden Arı: “Gençlerimiz ile bu mübarek gecede sahur yapmaktan oldukça mutluyum. Keyifli bir sahur ve güzel bir istişare imkanı sağladık. Gençlerimiz bu ülkenin geleceği. Bizler de belediyemiz olarak geleceğimizin teminatı gençlerimize ne kazandırabiliriz, neler katabiliriz diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehirde her zaman gençlerimize pozitif ayrımcılık uygulayacağız” dedi.