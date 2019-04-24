Belediye Başkanı Rasim Arı, “Cumhurbaşkanımızın emaneti muhtarlar başımızın tacı”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Muhtar Eğitimi’ toplantısına katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor ve Kongre Merkezi Karavezir Konferans Salonunda düzenlenen ‘Muhtar Eğitimi’ toplantısına il genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde göreve gelen mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, en ücra noktada, devletinin ve milletinin hizmetinde olan muhtarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir hassasiyet gösterdiğini vurgulayarak: “Muhtarlarımızın bizim başımızın üstünde yeri var.” dedi.

Muhtarların; bulundukları şehirde, ilçede, beldede ve köyde mahallelerinin ve mahallede yaşayan her bir ferdin sorununu bilen insanlardan oluştuğunu belirten Arı: “Muhtarlar bize Sayın Cumhurbaşkanımızın emaneti Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir talimatı var. Muhtarlar, belli bir yükümlülük ve sorumluluk sahibi. En ücra noktada, devletimizin ve milletimizin hizmetinde olan insanlar. Muhtarlar; bulundukları şehirde, ilçede, beldede ve köyde mahallelerinin en ufak sorununu, en yakından bilen, mahallede her bir ferdin sorununu bilen insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla onların bizim başımızın üstünde yeri var. Onlarda iş başına gelmiş insanlar. “ diye konuştu.

MUHTARLARIN TALEPLERİ İVEDİLİKLE ÇÖZÜLECEK

Hiçbir menfaat beklemeksizin görev yapan muhtarların, büyük bir özveri ile çalıştıklarına dikkat çeken Arı, muhtarlardan gelecek talepleri belediye olarak ivedi bir şekilde çözüme kavuşturduklarını vurguladı. Arı daha sonra şöyle konuştu:

“Muhtarlardan Onlar bireysel bir taleple değil; mahallelerinin veya köylerinin sorunlarını herhangi bir menfaat beklemeksizin ilgili insanlara iletmekle mükellef. Kendilerini mahalle ve köylerine adamış bu seçilmiş, insanların mahalleleriyle, köyleriyle ilgili sorunlarını yöneticilere ilettiği zaman yöneticilerin buna kayıtsız kalmaması gerekiyor. Çünkü onlar mahalle ve köylerindeki vatandaşları temsil edip onların haklarını korumak, yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almakla görevliler. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel önem verip, hassasiyet gösterdiği muhtarlarımız bizim için de son derece önemlidir. Bizler de muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Muhtarlarımızın bize ilettiği sorunları hızlı ve ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmak ve mahallelerinin sorunlarını ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Bununla birlikte biz her ne kadar sadece şehirden sorumlu olsak ta bu şehrin her köşesindeki bütün muhtarların da sorunu aynı şekilde bizim sorunumuz. “

Toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Dairesi Başkanı Şefik Aygül, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve muhtarlar katıldı.