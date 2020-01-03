Belediye Başkanı Rasim Arı, Çocukların Hayallerini Gerçekleştirecek
BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
Sivas’ta bir muhabirin yeni yıl hayallerini sorduğu iki çocuk balona binmek istediklerini söyleyince görüntüleri izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’de Başkan Arı’ya yanıt olarak, “Doğa harikası Nevşehir’e selam olsun Rasim başkanım. İnşallah bu minik kardeşlerimizin hayallerini el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu sevince ortak olmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.
Küçük çocukların hayallerinin gerçekleştirilmesi için sosyal medyada başlatılan kampanya üzerine çocuklara ulaşıldı. Çocukların önümüzdeki günlerde Nevşehir’de misafir edilerek hayallerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.