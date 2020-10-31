Belediye Başkanı Rasim Arı; "Bu Şehrin Geleceği ve Sağlıklı İçme Suyu İçin Altyapı Sorununu Çözmek Zorundayız"

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yunus Emre Caddesi’ndeki içme suyu ana isale hattı yenileme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin daha sağlıklı içme suyuna kavuşması için altyapı yatırımlarını sürdüreceklerini kaydetti. Hat yenileme çalışmalarından kaynaklanan su kesintisinden dolayı serzenişte bulunan vatandaşlardan anlayış beklediğini ifade eden Arı, “Lütfen halkımızdan anlayış bekliyorum. Sizin için, bu şehrin yarınları, çocuklarımızın geleceği için ben bu altyapıyı yapmak zorundayım.” dedi.

Su depolarından çıkarak şehrin birçok mahallesine içme suyu temin eden ve yaklaşık 30 yılı aşkın süredir kullanılan asbestli borular yerine duktil boruların döşendiği alanda sabah erken saatlerde başlayan çalışmaların gece yarısına kadar sürmesinin planlandığını kaydeden Arı, çalışmalardan dolayı şehir merkezinin büyük bölümünde su kesintisine gidildiğini hatırlattı.

Mahalleleri besleyen ana isale hatlarının büyük bölümünde eski asbestli boruların kullanıldığını ve bu boruların sık sık arızalara neden olduğunu ifade eden Arı, yeni döşenen boruların en az 100 yıl ömürlü ve daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Tüm şehri adeta ilmek ilmek dokuyarak modern bir altyapıya kavuşturduklarını söyleyen Arı, “Şu anda Yunus Emre Caddesindeyiz ve burada yaklaşık 50 gündür büyük bir operasyon yapıyoruz. Bunun içerisinde içme suyu hatlarının çekilmesi, kanalizasyon hatlarının çekilmesi, yağmur suyu hatlarının çekilmesi ve beraberinde su depolarımızdan mahallelerimize içme suyu taşıyan ana isale hatlarımızın yenilenmesi var. Şehrimizin büyük bölümüne su temin eden 600’lük, 400’lük ve 350’lik boruların bulunduğu ana hatlar buradan geçiyor. Dolayısıyla bunları da değiştirmemiz gerekiyordu. Değiştirdiğimiz boruların hepsi son teknoloji. Allah’ın izni ile 100 yıl ömrü olan borular döşüyoruz. Bu operasyonları yaparken, yarınların sağlıklı içme suyu içmesini temin edebilmek, su arızalarının önüne geçebilmek için su kesintisine gitmekten başka hiçbir çaremiz yok. Yoksa bu yatırım belediyemize çok büyük bir maliyet. Bu yatırımla hem halkımız daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak hem de kayıp ve kaçağın önüne geçerek ciddi bir tasarruf sağlayacağız. Bazı vatandaşlarımızın sitemlerini anlıyorum. ‘Yine mi su kesintisi?’ şeklinde serzenişte bulunuyorlar ama altyapıyı düzeltmeden bu kesintilerin önüne geçemem ve halkıma sağlıklı içme suyu temin edemem. Bu yatırımları yapmazsak sürekli sularımız kesilecek.Bu kadar parayı bende toprağın altına gömmek istemem ama vicdanım el vermez. Lütfen halkımızdan anlayış bekliyorum. Sizin için, bu şehrin yarınları, çocuklarımızın geleceği için ben bu altyapıyı yapmak zorundayım.” diye konuştu.