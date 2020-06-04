Belediye Başkanı Rasim Arı Ankara’da

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile bir araya geldi.

Görüşmede Nevşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Esnaf Birimi’ hakkında Erkan’a bilgiler veren Arı, belediyenin meslek örgütleri ile gerçekleştireceği projeler ve Nevşehirli esnafların sorunlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Arı daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na geçerek burada Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’i ziyaret etti.

Görüşmede, Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli eğitim projeleri ele alındı.

Arı’nın Ankara’daki son durağı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Burada Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret eden Arı, eski yetiştirme yurdu binasının Nevşehir Belediyesi’ne tahsisi ve kentte yeni sevgi evlerinin yapı konusunda Selçuk ile bir süre görüştü.

“Kadim şehrimizin bir adım daha ileri gitmesi için sahada olduğumuz kadar da Ankara'dayız” diyen Belediye Başkanı Arı, “Nevşehir’de güzel şeyler oluyor. Hedefimiz Nevşehir’i adına yakışır modern bir kent haline getirmektir. Hizmet aşkıyla başladığımız yolda bu hedefimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.