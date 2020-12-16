Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kısmının açılmasıyla projenin tamamı hizmet vermeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alayhan gişelerde düzenlenen törende, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun Türkiye'nin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüksek ve iddialı hedefleriyle önlenemez bir büyüme ve gelişme içerisinde olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, atılımcı geleneğimizi güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ulaştırma sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Her vazifeyi şevkle ve azimle yerine getirerek, pek çok projeyi tamamlıyor, pek çok yeniliğin de başlangıcını yapıyoruz. Yenilikçi projelerimizden biri olan Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nu da bu inanç ve kararlılıkla tamamladık. 4 Eylül 2020 tarihinde otoyolumuzun 1. ve 3. kesimlerini hizmete açmıştık. 152 kilometre uzunluğundaki otoyolumuzun 2. kesimini de tamamladık." dedi.

Karaismailoğlu, 18 yılda atılan tüm stratejik adımların, ülkenin yüksek menfaatleri ve çağın küresel eğilimleri dikkate alınarak atıldığını belirtti. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun da başarıyla tamamlanan dev projeler arasında yerini aldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yaptığımız 2. Kesim ile Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ile Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri de otoyol bağlantısına kavuşmuştur. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ağımız tamamlanmıştır. Hayata geçirdiğimiz tüm bu büyük projeler gibi Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu da Türkiye'nin aydınlık yarınlarının bir kanıtı niteliğindedir. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyolumuz Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecektir. 1,3 milyon metre fiber optik ağı ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörü ile donatılan otoyolumuz, oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı gerek operatörleri gerek sürücüleri uyaracak şekilde tasarlanmıştır."

Karaismailoğlu, yolun ana kontrol merkezinden yönetileceğini, yol boyunca sürücülere güvenlik amaçlı uyarlarda bulunulacağını anlattı.

Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun kamu özel sektör iş birliği ile yapıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, Yap İşlet Devret modeli ile yeni bir finansman kaynağı oluşturulduğunu, bütçe imkanlarının arttırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2’nci kesim açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Yap-işlet-devret modeliyle Türkiye’ye kazandırılan ve bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan otoyolun birinci ve üçüncü kesimlerinin eylül ayında hizmete açıldığını hatırlatan Erdoğan, “Bugün de yıl bitmeden ikinci kesimini trafiğe açarak yolun tamamını devreye almış oluyoruz. Bu otoyol Avrupa, Ortadoğu, Asya transit koridorunun önemli bir parçasıdır. Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi birbirine bağlayan bu proje sayesinde Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı mümkün hale gelmiştir. Eylül ayındaki açılışta da ifade ettiğim gibi, mevcut güzergahta 4 saati bulan seyahat süresi mesafenin de kısalmasıyla artık neredeyse yarı zamanda tamamlanabilecektir. Bu otoyolun ülkemize sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 2,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır. Kazaların azalmasıyla can ve mal güvenliğinin artması zaten en önemli kazancımızdır. Bölgedeki önemli turizm merkezlerimize ulaşımın kolaylaşmasının yapacağı katkıyı da bu hesaba ilave etmek gerekiyor. Otoyol etrafına dikilen fidanlar ve yapılan çimlendirme ile bu güzergahtaki bozkırı yeşile dönüştürüyoruz. Akıllı yol olarak tasarlanmış olması bu otoyolu diğerlerinden farklı kılan bir diğer önemli özelliktir” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile kurdeleyi kesti.

Karaismailoğlu, makam aracının direksiyonuna geçerek tamamlanan Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir süre araba kullandı.

‘BAŞKAN ARI BAKAN KARAİSMAİLOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ’

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açılış törenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

Bakan Karaismailoğlu’na Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve 2021 yılında gerçekleştireceği çeşitli projeler hakkında bilgiler veren Arı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Nevşehir’de gerçekleştireceği çeşitli projelere ilişkin de istişarelerde bulundu.

Arı, Bakan Karaismailoğlu’nu Nevşehir’e davet etti.