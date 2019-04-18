Belediye Başkanı Rasim Arı Altınyıldız Koleji Kupa Müzesinde

21 yılda Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerinin kazandığı Nevşehir, Bölge, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya dereceleri şampiyonluk kupaları müzede yer alıyor.
Altınyıldız Kupa Müzesinde Liseler arası Atletizm Kros takım 3.lüğü kupası özel bir bölümde yer alıyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ARI yerel seçim sürecinde Altınyıldız Koleji’ne yaptığı ziyarette kazanılan başarıları yürekten tebrik ederek,
''İnşallah yeni dönemde hep beraber şehrimize yeni başarılar getireceğiz.'' diyerek öğretmenlerle fotoğraf çektirmişti.
Süleyman Demirel’in şapkasından TÜBİTAK, AB, MEB, UNESCO gibi kuruluşların ödüllerinin yer aldığı müze büyük ilgi görüyor.