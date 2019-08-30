Belediye Başkanı Rasim Arı ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ Mesajı Yayımladı

Belediye Başkanı Rasim Arı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Türk Milletinin tarihinde dönüm noktası sayılacak savaşların kazanıldığı şanlı zaferin bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün, Türk Milletinin bağımsızlığını kazanmasında büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Rasim Arı, bu zafer ile birlikte Anadolu’nun artık ebedi olarak Türk yurdu haline geldiğine vurgu yaptı.

Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

“ Türk Milleti ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 30 Ağustos Zaferi'yle her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış, bin yıllık yurdumuzu bölüp ve parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermişlerdir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zafer, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır. Bu nedenle 30 Ağustos 1922 tarihindeki bu önemli zaferin taşıdığı anlam ve önemin çok iyi bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Bu duygularla milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, Türk milletine bu zaferi armağan eden kahraman ordumuzun tüm şehit ve gazilerini rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Gerek Kurtuluş Savaşı’mızda, gerekse de şanlı tarihimizdeki diğer muharebelerde ve terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.”