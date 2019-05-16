Belediye Başkanı Arı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, TOBB Nevşehir Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ve Nevşehir Devlet Hastanesi Müdürü Yücel Şal, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından çeşitli kesimlerden gelen hayırlı olsun tebriklerini kabul etmeyi sürdürüyor. Arı, bugün de Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, TOBB Nevşehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren ve Nevşehir Devlet Hastanesi Müdürü Yücel Şal’ı ayrı ayrı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nevşehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Başkan Rasim Arı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren, Arı’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Genç girişimcilere teşekkür eden Artı, ülke ve şehrin kalkınmasında genç girişimcilere büyük görevler düştüğünü ifade etti. Arı; “Şehrimizin kalkınması ve gelişmesi adına bir araya gelerek güzel çalışmalar yapacaklarına inandığımız genç girişimcilerimizin yapacakları çalışmaları önemsiyor ve kendilerine başarılar diliyorum. Nevşehir yatırımlara açık bir bölge. Şehrimizin büyümesi genç girişimcilerin bu konudaki etkili çalışmalarıyla yakından ilgili" dedi.

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç de Başkan Arı’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Çekiç, Başkan Arı’ya yeni görevinde başarılar diledi. Çekiç’e teşekkür eden Rasim Arı, konuk belediye başkanı ile bir süre sohbet ederek istişarelerde bulundu. Arı’yı ziyaret edenler arasında Nevşehir Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Yücel Şal da yer aldı. Ziyarette konuşan Şal, Arı’yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.