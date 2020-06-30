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Belediye Başkanı Arı’dan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a Ziyaret
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Nevşehir 30.06.2020, 14:26
Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği yeni vizyon projeleri için Ankara’da temaslarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile bir araya geldi.
Nevşehir’de gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Nevşehir Kalesi etrafındaki kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması konularının da görüşüldüğü ziyarette Başkan Arı, Nevşehir’e ve Nevşehir Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı Ağbal’a teşekkür etti.
Arı, “Yol boyunca ardımda hep ağabeyliğini hissettiğim, kıymetli bakanım, Cumhurbaşkanlığımızın Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal’a konuk olduk ve şehrimize kazandıracağımız yeni projelerimizi görüştük.” dedi.