Belediye Başkanı Arı’dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelenek haline getirdiği "Halk Günleri" buluşması bu kez sosyal medya platformunda yaptı.

Bir süre önce Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan ve test yayınlarına başlayan tvnev stüdyolarından gerçekleştirilen canlı yayında vatandaşlarla buluşan Arı, göreve geldiği günden bu yana şehirde gerçekleştirilen ve yapılacak olan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

tvnev’in Facebook ve Youtube hesaplarının yanı sıra Başkan Arı’nın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan programda vatandaşların yönelttiği soruları da cevaplandıran Arı, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Nevşehirlilere seçimden önce şehirde fiziksel ve zihniyet değişimini vaat ettiğini ve klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehre değer katacak, şehri bir üst lige taşıyacak önemli projeleri hayata geçirdiğini belirten Arı, kentsel dönüşüm projelerinden yeni stadyum projesine, Nevşehir Kalesi etrafının ne zaman turizme açılacağından altyapı ve üst yapı projelerine, katlı otoparklardan alternatif yollara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Arı’nın katıldığı programdaki açıklamalarının tamamına tvnev’ın Facebook ve Youtube hesaplarının yanı sıra www.rasimari.com adresinden ve www.nevsehir.bel.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.