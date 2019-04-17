Belediye Başkanı Arı, Uluslararası Bor Sempozyumuna Katıldı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Bor Sempozyumu açılış töreni Nevşehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim paşa Salonunda yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Borun katma değeri yüksek bir ürün olduğunu vurguladı. Borun; mukavemet artırıcı ve alev geciktirici özelliklerinin yanı sıra kanser önleyici ve enerji taşıyıcı- depolayıcı özellikleriyle 250’den fazla alanda kullanıldığı ifade eden Bakan Dönmez:” Sektörel bazda baktığımızda ise, cam sanayinden tarıma, seramikten temizlik ürünlerine, savunma sanayinden uzay ve bilişim teknolojilerine kadar her alanda borun katma değer oluşturduğu birbirinden farklı alanları görüyoruz. Bor katma değeri oldukça yüksek bir ürün. Konsantre ürünlerde 1 birim, rafine ürünlerde 3 birim, ileri teknoloji ürünlerde 150 birim ve bu ürünlerin kullanıldığı sektörlerde 500 birime kadar çıkabilen bir katma değerden söz ediyoruz” dedi.

Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi’nin kurulacağının müjdesini de veren Bakan Dönmez, bu konuda yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez: “ Bir diğer önemli çalışmamız da Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi yani BOROSİB’in kurulmasıdır. Bora dayalı sanayinin gelişmesi ve yeni yatırımcıların teşvik edilmesi için her türlü kolaylığı sağlayacağız. BOROSİB, bor’a dayalı endüstrinin gelişimi için kilit bir rol üstelenecek. BOROSİB sayesinde kontrol ve standartları koyabileceğimiz, rekabetçi yapılar oluşturabileceğimiz, planlama ve uygulamaların başarısını ölçebileceğimiz bir yapıyı tesis edeceğiz inşallah. Bir diğer önemli çalışmamız da Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, NATEN’in kurulmasıdır. Biliyorsunuz nadir toprak elementleri ileri teknoloji ürünlerde sıklıkla kullanılmakta ve maddelerin mukavemetini artırmaktadır. Sağlık hizmetlerinden savunma sanayine, temiz enerjiden telekomünikasyon sistemlerine kadar yüksek teknoloji içeren ürünlerin vazgeçilmezi konumundadır. Görev ve sorumluluğu itibariyle NATEN ülkemizin en stratejik kurumlarının başında gelecek. Nadir toprak elementlerinden ticari ürün elde edilmesi ve bu alandaki teknolojinin geliştirilmesi amacıyla kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sanayicilerimizle AR-GE iş birlikleri geliştirecek ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu elementlerin kullanıma sunulması için ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar yürütecektir” diye konuştu.

BOREN Başkanı Doç Dr. Abdulkerim Yörükoğlu ise borun sanayinin 250’den fazla alanında kullanılması sebebiyle oldukça önemli bir ürün olması yönünde öne çıktığını söyledi.

Yörükoğlu; “Borda ilerleme, bilginin paylaşılması ve ar-genin yapılarak yeni, ürün ve teknolojinin üretilmesi ile sağlanacaktır. Bor üzerinde farklı disiplinlerle ar-ge faaliyetlerin yapıldığı bir elementtir. Gübre ve vitaminde hayata destek vermekte, hidrojende depolamaya olanak sağlamakta, malzeme olarak Bor cam gibi bir çok üründe karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bor olmazsa olmaz bir elementtir” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da konuşmasında; “Ülkemiz açısından enstitülerin kurulması bor için önemli bir aşamadır. Bu sempozyumda böyle bir iş birliğinin sağlanması ülkemiz açısından da büyük önem arz etmektedir. Katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya, sempozyuma katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Sempozyuma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılış töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da yer aldığı protokol mensuplarıyla beraber, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.