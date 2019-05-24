Buradan Nevşehir’e dönmek için İstanbul’a geçen Arı, taraftarlarla aynı uçağa binerek Nevşehir’e hareket etti. Tüm Nevşehir Belediyespor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Arı, olayların sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı. Arı: “Şansız bir şekilde yenildiğimiz maçın ardından taraftarlarımız ile emniyet güçleri arasında tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. Bundan son derece büyük üzüntü duydum. Her deplasmanda cefakârca takımlarını destekleyen kırmızı beyazlı taraftarlarımızın karşı karşıya kaldığı bu durum kabul edilemez. Olayların sonuna kadar takipçisi olacağız. Büyük Nevşehir Belediyespor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. “ diye konuştu.
Belediye Başkanı Arı, Olaylarda Yaralanan Taraftarları Yalnız Bırakmadı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ergene Velimeşe Spor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka sonunda yaralanan Nevşehir Belediyesporlu taraftarları yalnız bırakmadı. Olayların ardından gözaltına alınan taraftarları karakolda ziyaret eden Arı, sonrasında taraftarlarla birlikte uçak ile Nevşehir’e döndü.
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