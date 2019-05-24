Belediye Başkanı Arı, Olaylarda Yaralanan Taraftarları Yalnız Bırakmadı

Belediye Başkanı Rasim Arı, TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşe Spor ile Nevşehir Belediyespor arasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçtan sonra çıkan olaylarda yaralanarak gözaltına alınan Nevşehir Belediyesporlu taraftarları Kocaeli Bekir Paşa Karakolunda ziyaret etti. Taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, emniyet yetkililerinden olaylara ilişkin bilgi alan Arı, sonrasında karakoldan taraftarlarla birlikte ayrıldı.

Buradan Nevşehir’e dönmek için İstanbul’a geçen Arı, taraftarlarla aynı uçağa binerek Nevşehir’e hareket etti. Tüm Nevşehir Belediyespor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Arı, olayların sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı. Arı: “Şansız bir şekilde yenildiğimiz maçın ardından taraftarlarımız ile emniyet güçleri arasında tasvip etmediğimiz olaylar yaşandı. Bundan son derece büyük üzüntü duydum. Her deplasmanda cefakârca takımlarını destekleyen kırmızı beyazlı taraftarlarımızın karşı karşıya kaldığı bu durum kabul edilemez. Olayların sonuna kadar takipçisi olacağız. Büyük Nevşehir Belediyespor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. “ diye konuştu.