Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyespor Kampını Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Rasim Arı, 10 Mayıs 2019 Cuma günü kendi saha ve seyircisi önünde Tire 1922 Spor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyesporlu futbolcuları Ürgüp ilçesindeki kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ve futbolcularla otel lobisinde bir araya gelen Başkan Arı, Kırmızı Beyazlı takıma moral verdi.

Cuma günü saat 16.00’da oynanacak olan maç öncesinde tüm şehrin takıma güvendiğini ve galibiyet beklediğini belirten Arı, “Bu şehir sizden Cuma günü bol gollü bir galibiyet bekliyor. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Size güveniyorum.” dedi.

Futbolculardan maça çok iyi konsantre olarak çıkmalarını isteyen Arı, maçta hakem ve rakip takım futbolcuları ile tartışma ve münakaşadan uzak durmalarını söyledi.

Arı: “Bu şehrin insanları yıllardır 2. Lig hasreti çekiyor. Böylesine önemli bir ayda bu kadim şehrin insanlarını mutlu etmek sizlerin elinde. 2. Lige çıkarak isminizi bu şehrin tarihine yazdırabilirsiniz. Ben size inanıyorum. Yeter ki siz o gün yüreğinizi sahaya koyun, gerisi gelir. Tur atlayacak sonucu sizden bekliyorum.” Dedi.

Futbolcular adına konuşan takım kaptanı Murat Tunç Behram ve Metehan ise, Belediye Başkanı Rasim Arı’ya bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Takım kaptanları futbolcular adına Arı’ya galibiyet sözü verdi.

2018-2019 futbol sezonunun da TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve sezonu topladığı 57 puanla 4. sırada tamamlayan Nevşehir Belediyespor, 2. Lige Yükselme Play-Off müsabakalarının ilk maçında 10 Mayıs 2019 Cuma günü, kendi sahasında grubunda sezonu 3. sırada bitiren Tire 1922 Spor ile karşılaşacak.