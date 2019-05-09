Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyespor kampını ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2. Lige Yükselme Play-Off müsabakaları ilk karşılaşmasında Tire 1922 Spor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor futbolcularını kamp yaptıkları otelde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 10 Mayıs 2019 Cuma günü kendi saha ve seyircisi önünde Tire 1922 Spor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyesporlu futbolcuları Ürgüp ilçesindeki kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ve futbolcularla otel lobisinde bir araya gelen Başkan Arı, Kırmızı Beyazlı takıma moral verdi.

Cuma günü saat 16.00’da oynanacak olan maç öncesinde tüm şehrin takıma güvendiğini ve galibiyet beklediğini belirten Arı, “Bu şehir sizden Cuma günü bol gollü bir galibiyet bekliyor. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Size güveniyorum.” dedi.

Futbolculardan maça çok iyi konsantre olarak çıkmalarını isteyen Arı, maçta hakem ve rakip takım futbolcuları ile tartışma ve münakaşadan uzak durmalarını söyledi.