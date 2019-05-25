Belediye Başkanı Arı, “Mutlu bir Nevşehir üretip, gönüllerde yer edineceğiz”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, her Cuma günü geleneksel hale getirdiği Halk Buluşmalarını sürdürüyor.

Makamında vatandaşları kabul eden Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini dinliyor. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Arı, aynı zamanda mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin de vatandaşlarla istişarelerde bulunuyor. Başkanlık makamına gelen konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden ve Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrikleri de kabul eden Başkan Arı, “Nevşehir için çalışacağız, insanımızın mutlu olması için hizmet üretip, gönüllerinde yer edineceğiz” dedi. Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana Nevşehir’in hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için gayret ve samimiyetle çalıştığını ifade eden Arı, insanların sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşadığı bir şehir oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Arı; “Bizim bu kutlu yolda Nevşehir’imizin güzel insanları için en büyük vaadimiz samimiyetimiz. İnsanı merkeze alan ve insana dokunan sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet edeceğiz. Herkese eşit mesafede yaklaşarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağız. Nevşehir’i bir marka şehir haline getirirken vatandaşlarımızın gönüllerinde her daim yer edinebilmeye özen göstereceğiz. Bu doğrultuda ‘İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir’ hadis-i şerifi bizlere çalışmalarımızda rehberlik edecektir" diye konuştu.