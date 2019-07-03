Belediye Başkanı Arı, Lale Caddesindeki yol çizgi çalışmalarını denetledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gece saatlerinde Lale Caddesinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından başlatılan yol çizgi çalışmalarını denetledi.
Arı, Lale Caddesindeki incelemeleri sırasında karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Lale Caddesinde yapımı süren yeşil bant, yaya kaldırımı düzenlemesi ve aydınlatma sistemi hakkında vatandaşların görüşlerini dinleyen Arı, caddenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.
Vatandaşlar ve Lale Caddesi esnafları da Arı’ya gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.