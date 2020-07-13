Son Dakika
Belediye Başkanı Arı, koordinasyon toplantısına katıldı
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, NEVŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN YATIRIMLARIN ELE ALINDIĞI KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI.
Nevşehir 13.07.2020, 15:10 13.07.2020, 15:33
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan yatırımların ele alındığı koordinasyon toplantısına katıldı.
Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru ve daire müdürleri katıldı.
Toplantıda Nevşehir’de devam eden ve gerçekleştirilecek olan çeşitli yatırım projelerine ilişkin istişarelerde bulunulurken Belediye Başkanı Rasim Arı’da Vali Sezer ve Milletvekillerine Nevşehir Belediyesi’nin yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgiler verdi.