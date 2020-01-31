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Belediye Başkanı Arı, karla mücadele çalışmalarını inceledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Dün Akşam Saatlerinden İtibaren Yağan Kar Yağışının Ardından Belediye Ekiplerinin Gece Saatlerinden İtibaren Karla Mücadele Çalişmalarini Yaptığını Söyledi.
Nevşehir 31.01.2020, 17:25 31.01.2020, 23:40
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar yağışının ardından Belediye ekiplerinin gece saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarını yaptığını söyledi.