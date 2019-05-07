Belediye Başkanı Arı, ilk nikahını kıydı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkanı seçildikten sonra ilk nikâhını kıydı

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Nikah Memurluğunda gerçekleşen Gönül Köylü ve Aydın Çakmak isimli gençlerin nikah törenlerine katılarak ilk nikahını kıydı.

Arı, belediye başkanı unvanıyla kıydığı nikâhın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Evlilik cüzdanını gelin Gönül Köylü’ye veren Başkan Arı, genç çifte daha sonra Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Nikah töreninin ardından Başkan Arı, genç çift ve aileleri ile makamında bir süre sohbet etti.