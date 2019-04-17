Belediye Başkanı Arı, Genç Çiftlerin Nişan Yüzüklerini Taktı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Köyünde gerçekleşen nişan merasiminde Merve Taşkale ve Muhammet Özburun çiftinin nişan yüzüklerini takan Belediye Başkanı Arı, nişanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Başkan Arı nişan merasiminde yaptığı konuşmada, genç çiftlerin yuva kurma yolunda attıkları önemli bir adımda yanlarında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek “ Genç çiftlerimizin bu kutlu yolda attıkları ilk adıma hep birlikte şahit oluyoruz. Onların mutluluklarını paylaşmaktan da ayrı bir sevinç duyuyorum. Aileleri ve kendileri için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah devamına erdirmeyi nasip ve müyesser eylesin” dedi.

Nişan töreninin ardından Özlüce köy kahvesinde köylülerle bir araya gelen Başkan Arı, burada köylülerle bir süre sohbet etti.