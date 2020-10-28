Belediye Başkanı Arı Esnaf Ziyaretlerinde Bulunarak Vatandaşların Kandilini Kutladı

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe’de incelemelerde bulundu.

Belediye ekiplerinin park içerisinde gerçekleştirdiği peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Arı daha sonra cadde üzerindeki esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

Esnafların ve vatandaşların Mevlit Kandillerini tebrik eden Başkan Arı, bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni etti.

Arı: “Güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsali Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği günün tüm İslam âleminin barışı ve huzuruna vesile olmasını diliyor, Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini niyaz ediyorum” dedi.