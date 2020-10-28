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Belediye Başkanı Arı Esnaf Ziyaretlerinde Bulunarak Vatandaşların Kandilini Kutladı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde işyerlerinde ziyaret ettiği esnafların Mevlit Kandillerini kutladı.
Nevşehir 28.10.2020, 20:00
Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe’de incelemelerde bulundu.
Belediye ekiplerinin park içerisinde gerçekleştirdiği peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Arı daha sonra cadde üzerindeki esnafları işyerlerinde ziyaret etti.
Arı: “Güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsali Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği günün tüm İslam âleminin barışı ve huzuruna vesile olmasını diliyor, Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini niyaz ediyorum” dedi.