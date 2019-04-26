Belediye Başkanı Arı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilecek AK Parti 28. Değerlendirme ve İstişare Kampına katılmak üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Rasim Arı, kamp öncesinde buradaki çalışma ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Arı, bu kapsamda Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Metin Yener’i ziyaret etti. Yener ile makamında bir süre baş başa görüşen Arı, Nevşehir’de gerçekleştirmeyi planladığı projeler konusunda bilgiler aktardı.

Başkan Arı daha sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ile bir araya geldi.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Arı: “Milletin evinde Nevşehirli hemşehrilerimiz için gerçekleştirmeyi planladığımız projeleri ele aldık. Projelerimize ilişkin ziyaret ettiğimiz değerli dostlarımız kıymetli fikirlerini ileterek destek sözlerini verdi. Bu konuda kendilerine tüm Nevşehir halkı adına teşekkür ediyorum. İki gündür Ankara’da yaptığımız ziyaretlerde bizlere verilen destek çok önemliydi. AK Parti iktidarımız ile şehrimize kazandıracağımız hizmetler için sabırsızlanıyoruz.” dedi.