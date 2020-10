Belediye Başkanı Arı, Canlı Yayında Vatandaşların Sorularını Yanıtladı

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelenek haline getirdiği "Halk Günleri" buluşması bu kez sosyal medya platformunda gerçekleşti.

Emine Şimşek’in hazırlayıp sunduğu ve Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev stüdyolarından gerçekleştirilen programda vatandaşlarla sosyal medya hesapları üzerinden buluşan Başkan Arı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak takipçilerinin yönelttiği soruları yanıtladı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gösterilen dijital buluşmaya, Nevşehir dışından da çok sayıda takipçi dahil oldu.

Programda Nevşehir Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendiren Arı, önümüzdeki dönemde altyapı çalışması gerçekleştirilecek olan bölgeleri açıkladı.

Nevşehir’i tüm dünyanın örnek gösterdiği marka bir kent haline getirme hedefiyle görevde olduğu 1,5 yıllık süre içerisinde önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Arı, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Bir buçuk yılda şehirdeki değişimi ve dönüşümü herkes gördü. Daha doğrusu vicdan sahibi herkes gördü. Hangi siyasi partiden, hangi görüşten olursa olsun vicdan sahibi ve akıl sahibi herkes bu değişimi ve gelişimi görüyor.” dedi.

Kendisinin 5 yıllık süre için belediye başkanı görevine seçildiğini ve bu görevini tamamlaması için 3,5 yıllık daha bir sürenin olduğunu hatırlatan Başkan Arı, geri kalan sürede tüm dedikodulara kulak tıkayarak bu şehre hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguladı. Arı şöyle konuştu;

“Göreceksiniz Nevşehir’i Dünyada örnek gösterilen bir şehir haline getireceğiz. Ben 5 yıllığına belediye başkanı seçilmiş biriyim. Benim bir koltuk derdim yok. Ben bu görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Aldığımız nefesi verecek garantimizin olmadığı dünyada ben kalan dönemimin sonunu nasıl düşünürüm. Ben kalan 3,5 yılda bu şehre nasıl daha fazla hizmet edebilirim onun derdindeyim. O yüzden benim yerine plan yapanlar kendisini yormasın. Allah rızası için, bu şehrin iyiliği için bütün planlarınızı 3,5 yıl sonrasına bırakın. Benim değil dedikoduya uyumaya vaktim yok. Biz bu kadar gayretli çalışırken kendi bireysel ikbali, istikbali için veya başka nedenlerden dolayı ne olur kimse önümüze set olmaya çalışmasın. Her zaman söylüyorum; ne olur nasıl sağlık için diyete giriyorsak toplumun sağlığı ve bu şehrin menfaati için de bir dedikodu diyetine girelim. Benim dedikoduyla uğraşacak vaktim yok. 3,5 yıl daha sabredin ondan sonra isteyen istediğini yapsın. Ben emaneti alnımın akıyla, bu şehrin tek bir kuruşuna zarar getirmeden teslim edeceğim. Ben veya benim arkadaşlarım bu şehrin tek kuruşunu yerse o zaman isteyen bana istediği bedduayı etsin. “

Bu şehirde yaşayan 115 bin 500 kişinin her birinin belediye başkanı olduğunu ve her kesime eşit davrandığını kaydeden Arı, kimsenin kendisinden ayrıcalık beklememesini istedi.

Arı: “Adam vicdan sahibi olmayınca yaptığın her şeye karşı geliyor. Adam karın ağrısı çekince şehirde iyilik güzellik olduğu zaman rahatsız oluyor. Bu şehirde benden ayrımcılık bekleyen beklemesin. Ben falanca partiliyim ben ayrımcılık yapar, ben fakirim ayrım yapar, ben zenginim ayrım yapar, filanca ailedenim bana iyi davranır diye düşünen varsa yanılır. Benim yönetimimde, benim belediyemde , benim insanlık anlayışımda ayrımcılık diye bir şey yok. Bu şehirde yaşayan 115 bin 500 insanın her birisi için bana para geliyor. Ben AK Parti’li bir belediye başkanım ancak yakamda parti rozeti yok. Ben hizmet ederken kimsenin partisine bakmam. Bana her partili hemşerimden destek var. Siz doğru iş yapınca herkes destek veriyor. Bilerek kimseye zulmetmedim, etmeyeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Canlı yayında vatandaşların sorularını yanıtlayan ve Nevşehir Belediyesi’nin yeniş projelerine ilşkin bilgiler veren Başkan Arı, şehrin en büyük problemlerinden biri olan altyapı konusunda yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini müjdeledi.

Altyapı sorununun çözümü için yaklaşık 300 milyon lira yatırım yapacaklarını açıklayan Arı, 3 yıllık görev süresinin sonunda şehrin altyapı probleminin tarihe karışacağını söyledi.

Bu güne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalarla şehrin birçok noktasını Avrupa standartlarında modern altyapıya kavuşturduklarını hatırlatan Arı, ana arterler dışında mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da altyapı ve sıcak asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.