Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye hizmet birimlerinin şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Su ve Kanalizasyon ile Destek Hizmetleri Müdürlüklerinin şehrin farklı noktalarında yürüttüğü çalışmaları inceledi. Gerçekleştirilen park, çevre düzenlemesi, peyzaj, ağaçlandırma, yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyerek birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personelleri ile de sohbet etti.

Vatandaşların beklentilerine kısa sürede cevap verebilmek için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini belirten Başkan Arı: “Şehrin dört bir yanını gezerek sorunları yerinde tespit ediyoruz. Eksikliklerin giderilmesi konusunda da ivedilikle hareket ederek çalışıyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan hemşerilerimize hizmet edebilmek için var tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2019, 13:44